اكتشاف بكتيريا تمنع التوتر وتعالج الضغط النفسي

وكالات(صدى):

توصل فريق دولي من العلماء إلى وجود نوعًا خاصًا من البكتيريا في التربة، يمكن أن تحمي الشخص من الإجهاد، كما اكتشف متخصصون من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمجر إلى نوع خاص من البكتيريا التي تعيش في التربة، ولقاح المتفطرة قادرعلى إنتاج حمض دهني معين له تأثير مضاد للالتهابات ومع ذلك، فإن فوائده لا تنتهي عند هذا الحد ؛ فالعنصر المفرز ثلاثي الجليسريد يحمي أيضًا من الإجهاد.

وأكد موقع “انيايدر” أن هذا المكون من الدهون ينظم دفاعات الجسم ضد التوتر، واستطاع العلماء أيضًا من تكوين المادة صناعيًا، بالإضافة إلى اكتشاف حمض سداسيكلينيك في الخلايا المناعية للفئران والبلاعم.

عندما تدخل بكتيريا التربة إلى الخلايا المناعية ، فإنها تطلق حمضًا مضادًا للالتهابات ، مما يمنع الالتهاب. طريقة مماثلة يمكن أن تتعامل مع الإجهاد.