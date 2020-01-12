بالفيديو.. بدور البراهيم تمزح مع شاب طلب منها الزواج وتتنازل عن المليون ريال

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم وهي تمزح مع الشاب “شهاب مرتضى غفوري”، المشهور بـ”ملح إنستجرام”، والذي يبلغ 18 عامًا، ويقيم في الكويت وأصوله إيرانية.

وقال شهاب في الفيديو: أن بدور زوجته المستقبلية، خلاص راحت عليكم شباب، طالما قالت انها تحب الصغار والكيوت.

وردت بدور علي الشاب قائلة: خلاص مافي مليون ريال مهر، في حين قال شهاب: هل نقيم في السعودية ام الكويت لترد قائلة أنها سوف تقيم معه في لندن.