بالفيديو.. إلهام الفضالة تكشف عن وجهها بعد عملية «شد اللغد»

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، عن نتيجة عملية شد اللغد، التي أجرتها منذ 3 شهور؛ لافتة إلى أنها راضية تماماً على النتيجة التي وصلت إليها.

وأوضحت إلهام الفضالة، في مقطع فيديو عبر ” سناب شات ” أنها خضعت لتقنية لشد اللغد من خلال تطبيق جهاز على هذه المنطقة، الذي يعد بديلاً عن الخضوع لجراحة من أجل التخلص من ترهل هذا الجزء.

وقالت أنها بعد فترة من خضوعها لهذه التقنية شعرت حقاً بفرق، ولكنها لم تكن راضية تماماً إلا أن الطبيبة أخبرتها أن عليها الانتظار 3 شهور حتى ترى النتيجة الأخيرة التي تتمناه؛ مؤكدة أنها راضية تماماً بالنتيجة التي حصلت عليها بعد مرور 3 شهور.