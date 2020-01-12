«الزكاة والدخل» تدعو المنشآت إلى تحديث بياناتها عبر البوابة الإلكترونية

الرياض(صدى):

حثّت الهيئة العامة للزكاة والدخل كافة المنشآت إلى التأكد من أن بيانات التواصل الخاصة بهم لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل تكون محدّثة، وذلك عبر حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية للهيئة هنا.

وتكمن أهمية تحديث بيانات التواصل للاستفادة من جميع الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، والتأكد من وصول جميع الإشعارات الخاصة بالزكاة والضريبة، وتسهيل إدارة عمليات الحسابات الزكوية والضريبية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمنشأة وعبر خطوات بسيطة، تحديث بيانات التواصل الخاصة بها من خلال الدخول على حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية، ثم اختيار “تحديث/إيقاف التسجيل”، يليه “الملف الشخصي للمكلف” ثم “عرض تفاصيل المعلومات”، ثم البدء بعملية تحديث بيانات التواصل.

كما أتاحت الهيئة للمنشأة إمكانية استرجاع البيانات الخاصّة بها عند فقدان كلمة المرور أو اسم المستخدم وذلك من خلال استخدام خيار “نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم” واتباع خطوات الدخول للحساب.

وفي السياق ذاته، حثَّت الهيئة العامة للزكاة والدخل كافة المنشآت إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة الذي يوفِّر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت في فهم الالتزامات الزكوية والضريبية، إلى جانب المواد الإرشادية.

كما أكدت على أنها تستقبل جميع الاستفسارات الزكوية أو الضريبية وذلك على مدار الساعة، من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي [email protected]