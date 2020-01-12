محكمة تعاقب أستاذ جامعي اغتصب طالبته بالمنزل

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة مصرية حكمًا بعزل أستاذ جامعي من منصبه؛ بعد أن اغتصب إحدى طالباته أثناء إعطائه دروسا خصوصية لها في شقته بعد أن أوهمها بحبه.

وتقدمت والدة الطالبة بشكوى ضد الأستاذ الجامعي، قائلة إن ابنتها كانت تأخذ دروسًا خصوصية فى منزل أستاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة بمسكنه وخلال تلك المدة أوهم ابنتها بحبه رغم فارق السن بينهما وعرض عليها الزواج والسفر للخارج.

ولفتت إلى أن الأستاذ بعد أن أوهم ابنتها بالزواج عتدى عليها واغتصبها وبعد أن اعتدى جنسيًا على ابنتها تبين أنها حامل وأجهضها الطبيب.