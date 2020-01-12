«السعودية للكهرباء» تثري ملتقى «كيف نكون قدوة بلغة القرآن» بحديقة الحرف العربي

حامد العمري(صدى):

في إطار مشاركتها في ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”، الذي ينظم في الواجهة البحرية بجدة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، تُطلق “السعودية للكهرباء” اليوم الأحد، مبادرة حديقة الحرف العربي (من أ إلى ي).

وتتضمن هذه المبادرة التي تستمر 6 أيام، مجموعة من الفعاليات المميزة تتمثل في: تصميم مجسمات للحروف العربية من حرف الألف إلى الياء تضاء مساءً بشكل آلي بالطاقة الشمسية، نفذت على مساحة بصرية في الحديقة الثقافية، كما سيكون هناك خلفية للحرف ومساحة كافية ليتمكن كل زائر من التقاط الصور التذكارية مع حرف إسمه أو من يحب، مع تقديم هدايا للأطفال والضيوف .

وتتضمن الفعاليات أيضاً، معرض مصغر يحكي مبادرات الشركة في ملتقى مكة الثقافي الرابع، وكذلك المقهى الثقافي الذي يقدم المشروبات مجاناً لمن يتحدث اللغة العربية بطلاقة، كما يستضيف عدداً من الأدباء والمثقفين في أمسيات ثقافية.