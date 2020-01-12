زوج يحلق شعر زوجته بعد وقوفها بالشرفة دون حجاب

القاهرة(صدى):

رفعت سيدة مصرية قضية خلع ضد زوجها؛ إثر تعامله معه بعنف شديد على مدار سنوات زواجهما.

وقالت الزوجة المصرية في شكواها إن زوجها قام بحلق شعرها ؛ لأنها وقفت فى الشرفة دون ارتداء الحجاب فقررت خلعه والخلاص منه.

وأضافت الزوجة فى دعواها: لم اكتشف طباع زوجى القاسية إلا بعد الزواج فبمجرد أن أغلق علينا باب واحد اكتشفت مدى عصبيته.

وتابعت: حاولت معه كثيرا على أمل إقناعه بتغيير أسلوب تعامله معى وأن يتحلى بالهدوء لكنه رفض وأصر على قسوته الزائدة، حتى أنني اشتكيت إلى أسرته ولكن بدون أي طائل، فلم يتمكنوا من تصحيح الوضع بل قرر زوجى معاقبتى على شكوتى الناتجة عن سوء معاملته لي.

واستكملت: استيقظت من نومى وجدت شعرى ملقى بجانبي على السرير بعد وقوفي بدون حجاب فيا لشرفة، فأصبت بحالة من الانهيار العصبي، قررت للمرة الثانية التوجه لأسرته واشتكيت إليهم وعندما تحدثوا إليه استشاط زوجى غضبًا حتى أنه قام بحلق حاجبى عقابا لى على شكوته لأسرته وفضح تصرفاته أمامهم، من هنا قررت ترك المنزل الانفصال لاننى فقدت الشعور بالأمان إلى جانبه.