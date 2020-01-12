الترجي التونسي يعطي الإشارة الخضراء لانتقال أنيس البدري للاتحاد

نواف السالم(صدى):

أكدت تقارير صحفية على أن نادي الترجي التونسي أعطى الإشارة الخضراء للاتحاد فيما يخص صفقة أنيس البدري في الانتقالات الشتوية.

وأكد الترجي تلقيه عرضا رسميا من الفريق السعودي لضم البدري المرتبط معه بعقد سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقالت الصحافة التونسية إن قيمة العرض تصل إلى نصف مليون يورو، لمدة موسمين ونصف الموسم، وأن اللاعب يصر على الانتقال للعميد بداية من يناير.

وكان مدرب الترجي استبعد اللاعب أمس من مباراة فيتا كلوب؛ بسبب تمرده ومطالبته بالرحيل بعد تلقيه عرضا من اتحاد جدة بقيمة 500 ألف دولار.