التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني الأولمبي مع قطر

ماجد محمد(صدى):

تعادل منتخبنا الوطني الأولمبي مع المنتخب القطري سلبياً، في المواجهة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب تاماسات في مدينة بانكوك بتايلاند وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس آسيا 2020 تحت 23 سنة.

وتصدر منتخبنا الوطني ترتيب المجموعة الأولى بـ4 نقاط، فيما رفع المنتخب القطري رصيده إلى نقطتين بالمركز الثاني، وتستكمل مباريات المجموعة الثانية اليوم بلقاء يجمع المنتخب السوري والمنتخب الياباني وستقام عند الساعة 4:15 مساء.

ويستعد منتخبنا لخوض المواجهة الأخيرة في دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل أمام المنتخب السوري وستقام على ملعب تاماسات في مدينة بانكوك.