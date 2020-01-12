نتائج القبول النهائي لوزارة الداخلية للأحوال المدنية للكادر النسائي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وكالة الأحوال المدنية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للكادر النسائي على رتبة (جندي أول، جندي)، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع وزارة الداخلية وموقع (أي وظيفة) خبر رقم (53760)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

متطلبات التحضير:

1- التحضير باللباس التالي:

– طقم رياضي (لون كحلي).

– غطاء للشعر (لون أسود) .

– قبعة (لون أبيض) .

– جوارب (لون اسود).

– جزمة رياضية (لون أسود).

2- ملف شفاف يسلم عند التحضير

– الهوية الوطنية.

– أصول الوثائق التي تم التقديم بها.

– تقرير طبي يوضح فصيلة الدم.

3- أدوات مكتبية:

– (أقلام، دفتر ملاحظات).

وسيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية (بوابة رقم 4) يوم الاحد الموافق 1441/05/24هـ، في تمام الساعة 7:00صباحاً في اليوم الأول فقط .

وسيتم إلحاق المتقدمات بدورة (الفرد الأساسي) لمدة أربعة أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية مع العلم بأن بداية الدورة في تمام الساعة 6:00 صباحاً والخروج في تمام الساعة 2:00ظهراً.

– لمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول: ادخل على الرابط هنا