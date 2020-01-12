أهم مميزات تزويد الإطارات بالنيتروجين بدلا من الهواء العادي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أطارات السيارة من الأجزاء الهامة بها ، وذلك لأنها أحد أبرز وسائل الأمان والسلامة في السيارات، ومع انتشار استخدام النيتروجين في تعبئة الإطارات، فإن كثير من السائقين يتساءلون حول مدى أهمية استبدال هواء الإطارات بالنيتروجين، لذا نستعرض لكم الفرق بين التزود بالهواء أو النيتروجين.

يحافظ النيتروجين على عمر الإطارات لفترة أطول من الهواء، وذلك لأن الأكسجين المكون الأساسي للهواء يتفاعل مع مادة المطاط المكونة للإطار ويسبب عملية الأكسدة التي تضعف جدار الإطار وتفقده قوته، أما النيتروجين فإنه لا يتفاعل مع مكونات الإطارات.

يتميز النيتروجين بكونه أكثر كثافة من الأكسجين الموجود في الهواء، وهو ما يجعل احتمال تسرب الهواء من الإطارات عند تعبئته بالنيتروجين أقل من تعبئة الإطار بالهواء.

يحافظ النيتروجين على توجيه وثبات السيارة بصورة أكبر من الهواء، لدرجة أن سيارات السباقات لا تستخدم سواه.

يساعد تعبئة الإطارات بالنيتروجين في تحسين كفاءة استهلاك الوقود نظراً لتقليل مقاومة الإطارات للهواء والاحتكاك مع الطريق، وذلك لمحافظته على ضغط الإطارات لفترة أطول.

ونلاحظ انتشار محطات الوقود والورش التي تقوم بتزويد الإطارات بالهواء في كل مكان، بعكس النيتروجين تقل جداً الأماكن الخاصة بتعبئته.