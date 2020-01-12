تعرف على حقوقك في حالة استبدالك لقطع غيار سيارتك بأخرى جديدة

الرياض(صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حقوق ملاك السيارات في حال استبدال قطع غيار سياراتهم بأخرى جديدة، وتشمل ما يلي:

يحق للعميل أخذ القطعة القديمة بعد دفع قيمة الجديدة.

في حال كانت القطعة القديمة ضارة بالبيئة فلا يحق للعميل أخذها.

على الوكيل التخلص من قطع الغيار الضارة بالبيئة بطريقة آمنة.

كما أعلنت الوزارة عن حقوق العملاء بشكل عام في قطع غيار سياراتهم، والتي تشمل:

توفير قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال 14 يوماً.

الحصول مباشرة على القطع ذات الطلب المستمر.

توفير وثيفة لضمان قطع الغيار بصورة مستقلة عن السيارة.

سريان ضمان جودة الصنع لقطع الغيار.

الاحتفاظ بقطع الغيار التي تم استبدالها خارج الضمان.