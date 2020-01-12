شاهد.. الفنانة إلهام علي تٌسيء للحجاب وتروج للتدخين!

أميرة خالد(صدى):

تسببت الفنانة السعودية إلهام علي في إغضاب المشاهدين بسبب مشهد في المسلسل الكوميدي «سريع سريع».

وظهرت إلهام علي في المسلسل وهي ترتدي الحجاب وتقوم بتقليد حركات الرجال مع تدخين السيجارة، باعتبار أن المشهد لفتاة منفلته .

وكانت إلهام ممسكة السيجارة ومتشبهة في حديثها بالرجال؛ حيث انتقد متابعيها إقدامها على تصوير نفسها وهي تدخن ومرتدية الحجاب.

كما أن الغضب ازداد باعتبار أنها أساءت للحجاب، وأيضًا الترويج لتعاطي التدخين، وطالبوا بمحاسبتها.