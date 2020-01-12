أهمية وضع الرضيع في سرير منفصل

موسكو(صدى):

يعتقد الكثيرون في عالمنا العربي خاصة أن وضع الرضيع في سرير منفصل سيجعله أكثر عرضة للمشاكل الصحية والنفسية. لكن يبدو أن هذا غير صحيح بالمرة.

نشرت الجامعة الفديرالية بـ بيلوتاس دراسة تحلل تأثير مشاركة السرير على السلامة العقلية للرضع حيث اكتشف الباحثون أن النوم المشترك قد يؤذي الصحة العقلية للطفل.

وبمتابعة حالة الأطفال منذ الولادة كشفت أن مشاركة السرير الثابت تزيد من احتمالات الإصابة بـ اضطراب نفسي.

كما كشفت الدراسة أن الأطفال الذين ينامون مع أهاليهم يعانون من صعوبة استيعاب مشاكلهم عند مقارنتها بالمجموعات الأخرى.

لذلك ينصح الباحثون في هذا المجال العمل على فصل سرير الرضيع عن أبويه لتمكين الأم من فرصة للنوم العميق.