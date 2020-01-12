المتميزون بالتدريب التقني يشاركون في الملتقى العالمي حول الشباب وصناعة المستقبل بإيطاليا

حسين العلي (صدى):

يشارك المتدربون المتميزون بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من جميع مناطق المملكة في

الملتقى العالمي حول الشباب وصناعة المستقبل والذي ينظمه الإتحاد العالمي للكشاف المسلم بالتعاون مركز اليونيسكو ( المركز الإقليمي للتعليم ) هذه الأيام بالعاصمة الايطالية روما .

وأوضح رئيس وفد المتدربين المتميزين المشاركين من المؤسسة الأستاذ إبراهيم بن صالح الغفيلي أن هذا الملتقى يهدف إلى الإستفادة من طاقات وإبداعات الشباب في صناعة المستقبل وتشجيعهم للمشاركة بإيجابية في تنمية الوطن وخدمة المجتمع وللتوجه نحو ارتياد العنل الخاص وللبحث العلمي في مجال قضايا المستقبل واستشراف ملامحه ولتفعيل دورهم والارتقاء بقدراتهم وتقديم الآراء والمقترحات .

وعبر الغفيلي عن عظيم شكره وتقديره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على دعمه وموافقة للمشاركة في هذا الملتقى مشيرا إلى أن الداعم والراعي لهذه المشاركة هو صندون المتدربين الرئيس بالمؤسسة.

وأضاف أن المتدربين المتميزين سيشاركون في عدد من الدورات التدريبية وسيقومون بزيارة لبعض الجامعات الإيطالية.