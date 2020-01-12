مصرع دراج برتغالي إثر سقوطه في رالي داكار

طلال الغامدي(صدى):

لقي الدراج البرتغالي باولو غونسالفيس، المشارك في رالي داكار السعودية 2020، اليوم (الأحد)، مصرعه وذلك إثر سقوطه في المرحلة السابعة بين الرياض ووادي الدواسر.

وأعلنت اللجنة المنظمة لرالي داكار وفاة غونسالفيس، بعدما سقط عند الكيلومتر 276 من المرحلة السابعة، وكان فاقدا للوعي لدى وصول الفريق الطبي لمعاينته، وحاول المسعفون إنعاشه في مكان الحادث، قبل نقله على متن مروحية إلى المستشفى حيث تم إعلان وفاته.

وكان المتسابق الراحل يحتل المركز 46 في رالي داكار النسخة الحالية بنهاية المرحلة السادسة في الرياض، أول أمس الجمعة، قبل أن يخلد المشاركون إلى يوم راحة السبت، ويستأنف الرالي الأحد، لكنه تُوفي قبل أن يتم السباق.

ويشارك 342 سائقاً من 68 دولة حول العالم في رالي داكار السعودية 2020 حول صحراء المملكة في 5 فئات؛ حيث نافس 83 منهم في فئة السيارات و144 في فئة الدراجات النارية .