سفارة المملكة في الفلبين تحذر المواطنين من السفر لمدينة تقيتاي

مانيلا(صدى):

حذرت سفارة المملكة في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم الأحد ، المواطنين من الذهاب إلى مدينة تقيتاي بسبب نشاط بركان “تال”.

وأوضحت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم (الأحد) أن السلطات الفلبينية رفعت حالة التأهب، فيما أعربت السفارة عن رجائها للمواطنين عودتهم إلى مانيلا.

وأوضحت السفارة أنه في حالة الطوارئ يتم التواصل على الأرقام التالية:

هاتف السفارة (0063288564444)، هاتف شؤون السعوديين – الطوارئ (00639188073636) أو (00639178946464)، هاتف مكتب التوظيف الصحي (006328121520)، هاتف الملحقية الثقافية في سنغافورة والفلبين (006567383855)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected]).