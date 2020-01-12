حمية الخمسة أسابيع بالألوان لخسارة الوزن الزائد في مدة قصيرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

لا يمكن تخسيس الوزن بطريقة صحية من دون الاعتماد على نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ومن الضروري ايضاً التخلي عن العادات السيئة مثل عدم تناول الوجبات الرئيسية في مواعيد محددة والأكل في ساعة متأخرة مساءً واحتواء الطعام على نسبة مرتفعة من الدهون والسكريات.

وفي المقابل من المفيد اتباع برنامج رجيم موقت يساعد على خسارة الوزن الزائد في مدة قصيرة. ولهذا ينصح مثلاً بتطبيق قواعد حمية الخمسة اسابيع بالالوان.

يسمح خلال اتباع هذا الرجيم بتناول بعض انواع الطعام ذات اللون المحدد في ايام كل اسبوع.

الاسبوع الاحمر

يعتبر هذا البرنامج مفيداً لصحة الكبد حيث يساهم في تعزيز وظيفته وتخليصه من السموم. وهو يسمح بتناول هذه المأكولات “اللحوم والدجاج والسمك وثمار البحر وخصوصاً الجمبري والتونا الحمراء.

• الخضار والبقوليات مثل الطماطم والفجل والفليفلة الحمراء والشمندر والملفوف الاحمر والباذنجان المائل بلونه الى الاحمر والعدس.

• الاجبان التي تحتوي على البابريكا.

• الحلويات مثل مربى التفاح وتلك التي تحتوي على الفاكهة حمراء اللون.

• الحبوب وخصوصاً الارز الاسمر، الخبز الكامل، حبوب الفطور مع فواكه حمراء.

• الفواكه مثل التفاح والتوت والفراولة والكرز.

• المشروبات التي يمكن اضافتها الى الماء مثل عصير الفراولة والطماطم والكرز والشاي الاحمر.

الاسبوع البرتقالي

يمكن الاعتماد على برنامج الاسبوع الاصفر من اجل خسارة الوزن الزائد كما لاكتساب الحيوية وتحسين المزاج من خلال تناول انواع مأكولات محددة.

• اللحوم مثل الاسكالوب والدجاج وسمك الميرلون.

• الخضار مثل الفليفلة الصفراء والبطاطا والكرفس والذرة.

• الاجبان الصفراء.

• الحلويات مثل الصويا بالفواكه الصفراء.

• الفواكه ومنها المانغا والمشمش الاصفر والتفاح الاصفر والشمام والليمون والغريب فروت والاناناس.

• حبوب الفطور مع فواكه صفراء.

• المشروبات ومنها عصير الغريب فروت والمشمش والمانغا اضافة الى الخلاصات النباتية.

الاسبوع الاخضر

يساعد رجيم هذا الاسبوع تحديداً على حرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة حيث لا يسمح خلاله بتناول اللحوم ويعتمد على هذه الاصناف.

• الخضار وخصوصاً الاعشاب ذات الرائحة العطرة والكوسى واللوبياء والخس والخيار والملفوف والسبانخ والبروكولي والارضي شوكة.

• الاجبان الممزوجة مع الاعشاب.

• الفواكه مثل البطيخ والتفاح الاخضر والخوخ الاخضر والافوكادو والعنب الاخضر والكيوي.

• الحبوب مثل الفستق والزيتون الاخضر وحبوب الفطور التي تحتوي على بذور اليقطين.

• المشروبات ويسمح بتناول خلاصة النعناع والشاي الاخضر.

الاسبوع الابيض

من اجل حرق الدهون ونحت الجسم بفعالية اثناء اتباع هذا الرجيم، من الضروري الالتزام جيداً بقواعده. وفي الاسبوع الاخير يمكن التركيز على تناول الاسماك.

• التونا البيضاء وسمك الدوراد وموسى والراي.

• الخضار مثل الهليون والفاصوليا البيضاء والبطاطا المقشرة والفطر الابيض واللفت والهندباء.

• الجبنة البيضاء.

• الفواكه مثل الموز والاجاص.

• المشروبات مثل حليب جوز الهند والحليب النباتي.