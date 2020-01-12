طهران تستدعي «تميم».. وأنباء عن تكفل قطر بتعويضات الطائرة الأوكرانية

طلال الضوي(صدى):

يصل الأمير القطري تميم بن حمد طهران،اليوم الأحد، على خلفية استدعاء إيران له؛ في أعقاب أزمة الطائرة الأوكرانية.

وتعتبر زيارة تميم هي الثانية لإيران منذ توليه المنصب في عام 2013؛ حيث من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس حسن روحاني.

وأكد مصدر إيراني على أن الأمير القطري سيتكفل بدفع تعويضات إسقاط الطائرة الاوكرانية بصاروخ إيراني، في الوقت الذي تتلقى فيه إيران استنكرات دولية وإدانات على خلفية قتلها أكثر من 100 راكب مدني بسبب خطأ، حيث اعتبرته عدد من الجهات عملًا إرهابيًا يؤكد فشل إيران في توفير الحماية لمن يدخل أراضيها.

ومن المرتقب أن يشهد اللقاء تعاون ثنائي فيما يخص انتقام إيران المزعوم من أمريكا بعد مقتل الإرهابي قاسم سليماني، حيث أكد مؤخرًا وزير الخارجية القطري على استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم في العراق بعد مقتل “سليماني”.

وكانت إيران اعترفت أمس بإسقاط الطائرة الأوكرانية؛ حيث قال المصدر العسكري أن الطائرة الأوكرانية قصفت عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن الطائرة تعرضت للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري.

واعتبر عدد من الخبراء أن تبرير إيران غير منطقي، في أعقاب تضارب لتصريحاتها مسبقًا؛ حيث نفت هيئة الطيران المدني في البداية سقوط الطائرة بسبب صاروخ وحاولت تحميل أوكرانيا سبب الإسقاط.