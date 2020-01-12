دولة جديدة تلغي رحلتها إلى إيران على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية

وكالات(صدى):

على خلفية كارثة إسقاط طائرة “بوينغ” الأوكرانية قرب طهران ،انضمت الخطوط الجوية الأرمنية إلى قائمة شركات الطيران العالمية التي بادرت إلى إدخال تعديلات في جدول رحلاتها من وإلى إيران، .

وأكدت شركة Armenia Airways على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” أن الرحلة رقم AMW111/112 المقرر أن تنطلق اليوم الأحد، من يريفان إلى طهران لتعود في وقت لاحق من اليوم إلى العاصمة الأرمنية، تم إلغاؤها لدواع أمنية.

وقدمت الخطوط الجوية الأرمنية اعتذارها إلى المسافرين على هذه الرحلة الذين نسف هذا الإجراء خططهم، وأوضحت أن إلغاء الرحلة يأتي حرصا على سلامتهم، داعية إياهم إلى اللجوء إلى الشركة لتبديل تذاكرهم.

وجاء إلغاء الرحلة في أعقاب اعتراف إيران بإسقاطها بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية من طراز “بوينغ 737-800” بحجة تحليقها فوق موقع عسكري حساس تابع للحرس الثوري، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام خميني في طهران، الأربعاء الماضي، ما أودى بأرواح 176 شخصا كانوا على متنها، دون وجود ناجين، وذلك على خلفية تصعيد التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.