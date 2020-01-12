معهد الإدارة يحقق أعلى معدلات مؤشر النضج في الخدمات الحكومية الرقمية

الرياض(صدى):

حقق معهد الإدارة العامة اعلى معدلات مؤشر النضج في قطاع التعليم والأبحاث في تقرير “نضج الخدمات الحكومية الرقمية في الربع الثالث من العام 2019″، الصادر عن برنامج “يسر” للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث تجاوز مستوى نضج الخدمات الرقمية الحكومية السعودية كافة التوقعات، وبلغت نتيجة مؤشر نضج الخدمات الرقمية الحكومية 81.29% .

ويحرص معهد الإدارة العامة على تقديم جميع خدماته وأنشطته التدريبية، والبحثية، والاستشارات، والتوثيق الإداري وفق أحدث المستجدات الرقمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والارتقاء بمكانته من أجل تعزيز قيم ومفاهيم الابتكار والاستثمار الرقمي نحو تنمية إدارية أفضل.

يذكر أن برنامج “يسر” يعمل على الإسهام في بناء حكومة فاعلة تتمتع بأداء متميز وريادة دولية متقدمة ويسعى أيضاً إلى تطويرها باستمرار ليواكب في ذلك مسيرة رؤية المملكة 2030 وتوجهها المستقبلي نحو التحول الرقمي بما يشمل الاستجابة لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وينشر تقارير ربع سنوية توضح معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية باستخدام مؤشر نضج الخدمات الرقمية لتنمية الحكومة الإلكترونية.