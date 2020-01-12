«بنت القبائل» تجربة «شريرة» لمنة فضالي

القاهرة(صدى):

تخوض منة فضالي تجربة درامية جديدة في مسلسل بنت القبائل حيث تقدم شخصية مركبة ومحورية تميل إلى طابع الشر.

وتدور قصة مسلسل بنت القبائل في أجواء تمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية في صعيد مصر.

يشارك فى بطولة المسلسل حنان مطاوع، وعمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغنى، ومحمد رياض، وأحمد فؤاد سليم، وسميرة عبد العزيز، ومدحت تيخة، وعلاء مرسى، وبهاء ثروت وتأليف شاذلى فرح ومحمد البجلاتى، وإخراج حسنى صالح.