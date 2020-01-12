بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من ملك مملكة البحرين

الرياض(صدى):

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ، رسالة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – تحيات وتقدير جلالة ملك مملكة البحرين، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لجلالته .

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.