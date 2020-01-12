5 عادات تؤدي لتراكم دهون البطن.. ابتعدي عنها

برلين(صدى):

دهون البطن مشكلة تقلق الجميع ، وبالأخص السيدات لأنها تخفي جمالها وتمنعها من ارتداء بعض الملابس ،وتؤدي الجينات والعوامل الوراثية دوراً مهماً في تراكم الدهون في منطقة البطن، لكن بعض العادات الخاطئة تتسبب أيضاً في هذه النتيجة، حسب الرابطة الألمانية للتغذية، وفقاً لما ذكرته وكالة د ب أ.

ومن أبرز هذه العادات:

1 قلة النوم:

تعمل قلة النوم على إنتاج الجسم للمزيد من هرمون الستيرويد كورتيزول، المسؤول عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ولخفض مستوى الكورتيزون يجب النوم ما بين 7 و8 ساعات ليلاً.

2 المشروبات المحلاة:

تعمل نسبة السكر الكبيرة في المشروبات المحلاة على زيادة الرغبة في تناول الطعام، كما أن تناول المشروبات الخفيفة ليس حلاً، لأنها تزيد الشهية أيضاً، ومن الأفضل استبدال الماء بهذه المشروبات.

3 الأطعمة قليلة الدسم:

قال خبراء التغذية الألمان إن الأطعمة التي توجد على عبواتها عبارة «قليل الدسم» عادة ما تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، ويجب أن تُستبدل بهذه الأطعمة أخرى تحتوي على دهون صحية مثل المكسرات، والأفوكادو، والبيض، والأسماك، وتجدر الإشارة إلى أن للدهون الصحية تأثيراً مضاداً للالتهابات، وفي تقليل الدهون في البطن، وحماية الأوعية، كما أنها تساعد على الشعور بالامتلاء.

4 الجلوس فترات طويلة:

يعمل الجلوس فترات طويلة على إبطاء الأيض والدورة الدموية، ما يثبط إنزيمات حرق الدهون، ويوصي الخبراء الألمان بدمج الحركة والنشاط في المهام اليومية، مثل المشي بد استعمال المواصلات، وصعود السلم بدل المصعد الكهربائي.

5 تناول الطعام متأخراً:

تناول طعام قبل النوم بفترة وجيزة يُجهد المعدة لانشغالها بالهضم، ولا تؤدي مهامها على النحو الأمثل، ويوصي الخبراء بالامتناع عن تناول أي طعام قبل النوم بساعتين حتى لا تتراكم الدهون في منطقة البطن.