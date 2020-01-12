مشجع نصراوي يتهم حمدالله بالغرور: «شايف نفسه»

ماجد محمد(صدى):

فتح مشجع نصراوي النار على اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، حيث اتهمه بالغرور.

وقال المشجع النصراوي في لقاء مع مراسل أحد القنوات التلفزيونية، إن اللاعب لايقدم الأداء المطلوب منه وعلى الرغم من ذلك يتكبر على النصر.

تجدر الإشارة إلى أن الجماهير النصراوية هاجمت اللاعب أكثر من مرة بسبب عدد من التصرفات غير المسؤولة والتي يراها الجمهور أنها غرور على حساب النادي.