حالة من الصقيع تؤثر على جميع مناطق المملكة لمدة 5 أيام

الرياض(صدى):

قال خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن هناك حالة من الصقيع ستُصيب عدد من المناطق وتستمر 5 أيام.

وقال ” الحصيني ” عبر ” تويتر ” : إحتاطوا لأنفسكم وحلالكم.. الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم ترزح تحت وطأة كتلة قطبية وصباح اليوم تباشر الرياض العاصمة متوقع أن تؤثر على جميع مناطق المملكة بنسب متفاوتة ” .

وتابع: متوقع تشكل الصقيع على الشمالية والوسطى خارج المدن تحتاجون ملابس شتوية ثقيلة، متوقع استمرارها 5 أيام .