بدء تطوير برنامج «حساب المواطن»

حمود العنزي(صدى):

ذكرت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت في تطوير برنامج حساب المواطن “المرحلة الرابعة” الذي تشرف عليه الوزارة، استكمالاً للمراحل السابقة.

وأوضحت المصادر أن المرحلة الرابعة تتضمن تطوير خدمات الدعم والتشغيل والاستضافة، وخدمات الاستحقاق والأهلية والخدمات الاستشارية، ومركز الاتصال، وخدمات الاستضافة، الدعم الفني، وأعمال التطوير والربط.

وأضافت أن الوزارة استعانت بشركات ومؤسسات متخصصة في هذا الإطار، وذلك لتتمكن من التحديث والتعديل في أنظمة التسجيل، الأهلية، الاستئناف والاعتراض، الوثائق، ونظام خدمات العملاء، بما يلائم متطلبات التغيير والتحديثات الجديدة.