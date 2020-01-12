محافظ المجاردة يرعى مهرجان العرضة الجنوبية وبحضور نخبة من الشعراء 

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى محافظ المجارده الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح مساء السبت الموافق ١٤٤١/٥/١٦ه مهرجان العرضة الجنوبية الأول بمحافظة المجاردة والذي يقام ضمن برامج وفعاليات مهرجان المجاردة شتانا غير حيث أحيى هذه الأمسية نخبه من شعراء العرضة الجنوبية وهم الشاعر صالح بن عزيز القرني

والشاعر محمد بن حوقان المالكي والشاعر علي الخراشي والشاعر علي العبسي وبمشاركة الشاعر صالح العمري والشاعر أحمد معيض الشهري وبمشاركةمميزة لفرقة سيوف المجاردة وتغطية إعلامية من قناة mbc الفضائية وقناة الوسام الفضائية ومؤسسة فنون تهامة .

وقد انطلقت الأمسية بلون المدقال ثم عطر الشعراء أرجاء قرية ربوع بلادي بأبياتهم العذبة وسط حضور جماهيري كثيف .