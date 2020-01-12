الإنفلونزا تتسبب في إصابة طفلة بـ«العمى»

أميرة خالد(صدى):

أٌصيبت طفلة أمريكية في الرابعة من عمرها بالتهاب بالمخ والعمى الكامل إثر إصابتها بالإنفلونزا التي كادت تنهي حياتها.

وفي التفاصيل لم تتلقى الطفلة التطعيم في تلك السنة، وبسبب سنها الصغيرة، ساءت حالتها بشكل كبير، ونقلها والداها إلى المستشفى، حيث أمضت ما يقرب من أسبوعين في وحدة العناية المركزة بمستشفى الأطفال.

وقال الأطباء إن مرض الإنفلونزا أصاب ابنتهما بالتهاب شديد في الدماغ، نتج عنه ضرر كبير في المخ، حيث إن زيادة حدة الحمى وباقي أعراض الإنفلونزا تسببت في إصابة الطفلة ذات الاربعة أعوام، بما يسمى الاعتلال الدماغي (Encephalopathy)، وهو مصطلح عام يستخدم لوصف مجموعة كبيرة من حالات اضطراب وظائف المخ الناتج عن أضرار مادية، وتعتبر العدوات والفيروسات من أبرز أسبابها.

نقلت الطفلة إلى وحدة العناية المركزة، ودخلت في حالة غيبوبة، وقال الأطباء إنها قد لا تفيق منها أبداً.

واستفاقت الطفلة أخيراً من غيبوبتها، وبدأت حالتها في التحسن بشكل كبير، بحيث نزع الأطباء عنها جهاز التنفس الصناعي، كما بدأت في الأكل والشرب والكلام بشكل طبيعي، إلا أنه كان هناك مشكلة واحدة وهي إصابتها بالعمى.