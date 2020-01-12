«الحبوب» تطالب بالإبلاغ عن مخالفات السعر المحدد للشعير

علي القحطاني(صدى):

طالبت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الأحد، عملائها بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بوفرة الشعير بالأسواق أو مخالفة السعر المحدد.

وقالت المؤسسة في بيان لها : نأمل من جميع العملاء التواصل مع مركز البلاغات في وزارة التجارة والاستثمار على الرقم 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري أو الموقع الرسمي للوزارة على الأنترنت؛ للإبلاغ عن شكاوى تتعلق بوفرة الشعير بالأسواق أو مخالفة السعر المحدد في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة.

والأسعار المحددة هي ريال + ضريبة القيمة المضافة .