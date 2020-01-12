حليمة المظفر تهاجم مشاهير العرب لكتابتهم بالإنجليزية: مادام فالحين أين أنتم من العالمية

أميرة خالد(صدى):

فتحت الكاتبة حليمة المظفر النار على مشاهير ونجوم العرب الذين يكتبون تغريداتهم بالإنجليزية.

وقالت المظفر عبر حسابها الشخصي على تويتر: استغرب جدا من بعض النجوم العرب المغنيين والممثلين ممن يمثلون ويغنون بالعربي وجماهيرهم عرب وتجدهم يكتبون تغريداتهم بالإنجليزية !! .

وتابعت: طيب ما دام حضراتكم فالحين كدة بالانجليزي اين انتم عن العالمية !!خلونا نسمعكم بالإنجليزية!.

واختتمت: عالم سطحية حين تعتقد أن الكتابة بالإنجليزية تأكيد ع ثقافتهم!

تجدر الإشارة إلى أن المملكة ألزمت فنادق مكة باستخدام اللغة العربية في التخاطب مع العملاء؛ حيث يأتي القرار تماشياً مع مبادرة الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة، في الدورة الرابعة لمنتدى مكة الثقافي تحت شعار: كيف نكون قدوة بلغة القرآ.