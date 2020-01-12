بالصور.. الراشد: الطائرة التي أقلعت قبل إسقاط «الأوكرانية» من الخطوط القطرية

وكالات(صدى):

كشف الكاتب الصحفي عبدالرحمن الراشد، عن معلومات جديدة حول ليلة إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال “الراشد” عبر حسابه الشخصي على “تويتر” إن الطائرة التي أقلعت قبل إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني، كانت من الخطوط الجوية القطرية، والتي كانت مُعرضة لمصير الطائرة الأوكرانية ذاته بنسبة كبيرة، وفقًا لمعلومات من مطار الخميني في طهران.

وأضاف الراشد: الحمدلله على سلامتهم.. العلاقة مع نظام إيران خسائر ومخاطر.

وأعلنت إيران أمس مسؤليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية وقتل ركابها، مبررة ذلك بأنه خطأ بشري غير مقصود.