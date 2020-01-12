بالفيديو..مواطن وأطفاله يعيشون وسط الذئاب بالجوف

علي العنزي(صدى):

قرر مواطن في الجوف، استئناس عدد من الذئاب المفترسة، في منزله، وذلك على مدار 10 سنوات.

ونشرت قناة MBC تقريرًا، أوضحت خلاله، الذئاب وهي تمرح مع أفراد الأسرة، دون أن يتعرض أحد منهم لسوء.

ولفت المواطن إلى أن الشيء الذي جعله يستأنس تلك الذئاب، هو بعض الصفات التي تتحلى بها ومنها عدم الغدر بصاحبها، وبرها بوالديها.