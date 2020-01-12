لطلبه شراء حلوى..أب يرطم رأس ابنه في الأرض حتى الموت!

القاهرة(صدى):

أقدم أب مصري على ضرب ابنه، متسببا في ارتطام رأسه بالأرض، ما تسبب في وفاته بعد ذلك، بسبب إصراره على النزول للشارع لشراء حلوى.

وتلقت الشرطة بلاغا من الأب المجرم، حيث زعم أنه حال قيام ابنه باللعب على درج المسكن إختل توازنه وسقط أرضاً مما أدى لإصابته ووفاته.

وفي التحقيقات أقر الأب بفعلته، موضحا أن ابنه طلب منه الخروج لشراء بعض الحلوى من أحد المحلات المجاورة لمسكنه، إلا أنه رفض وحال إصراره على الخروج تعدى عليه بالضرب فإرتطمت رأسه بالأرض، وحاول إسعافه.

وأشار إلى أنه في صباح اليوم التالي وحال محاولة إيقاظه من النوم فوجئ بوفاته.