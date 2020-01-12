خسائر فادحة للجيش التركي بليبيا في أقل من أسبوع

أنقرة(صدى):

تلقت تركيا منذ مطلع العام الجاري في ليبيا، خسائر فادحة على يد الجيش الوطني الليبي، الذي استطاع أن يسقط عددا من الطائرات التركية، ويوقع عددًا من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الأتراك.

وأسقط الجيش الوطني الليبي، طائرة تركية مسيرة جنوبي العاصمة طرابلس، وذلك بعد ساعات قليلة من موافقة البرلمان التركي على مذكرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتيح له إرسال قوات عسكرية لدعم ميليشيات طرابلس، الداعمة لحكومة الإخوان الإرهابية؛ للحيلولة دون مزيد من التقدم للجيش الوطني الليبي.

ثم أعلن الجيش الليبي، إسقاط طائرة تركية مسيرة، قرب العاصمة طرابلس، استهدفت منصات الدفاع الجوي للقوات الليبية، بمحور عين زارة، حيث أكد اللواء مبروك الغزوي، قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية، أنه جرى إسقاطها.

ولا تزال جثث المرتزقة السوريين ممن تطوعوا للقتال في ليبيا من فصائل تتوافد عبر صناديق خشبية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا.