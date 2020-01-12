تعليق المغامسي على شكوى متصلة من عنصرية مديرها وتعامله حسب لون البشرة والقبيلة

عادل الحربي(صدى):

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، أن التعامل مع الآخرين على أساس عنصري أو مذهبي أو طائفي أو عرقي، يعتبر ظلمًا ولا يجوز أبدًا.

جاء ذلك في رد المغامسي على متصلة ببرنامج (الأبواب المتفرقة) اشتكت له من عنصرية مديرها وتعامله معهم حسب لون البشرة والقبيلة.

وقال: لو قدر أن مديرًا ما تعامل مع موظفيه على أساس عرقي أو عنصري أو حتى مذهبي، فإنه قد تعامل معهم بالجور ولا يجوز له ذلك.

وتابع: حتى بالدِّين لو فرضنا أن هناك عاملاً مسيحيًا وعاملاً مسلمًا، أو عاملاً سنيًّا وعاملاً شيعيًا أو قبليًا أو غير ذلك، كل ذلك لا علاقة له في الأصل بالعمل.

ووجه المتصلة بتقديم شكوى بهذا الخصوص للجهات المسؤولة قائلاً: هناك طرائق للشكوى من أولها بالنسبة لك وزارة العمل، فإذا أثبت هذا التمييز العنصري، أمام وزارة العمل، أنا على ثقة تامة أن المسؤولين في الوزارة سينصفونك لك ولغيرك.