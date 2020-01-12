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السجن 10 سنوات لمتهمين بتعرية سيدة في الشارع

السجن 10 سنوات لمتهمين بتعرية سيدة في الشارع
القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة مصرية، حكما بالسجن المشدد 10 سنوات، على 3 متهمين، في اتهامهم بالتعد على سيدة وتعريتها في الشارع أمام المارة.

وحدثت الواقعة، إثر مشاجرة بين أسرتين، قبطية وآخرى مسلمة، بسبب اكتشاف وجود علاقة بين ابن المجني عليها -قبطي-، وفتاة مسلمة، واندلعت على إثرها مشاجرات.

واستندت المحكمة إلى أقوال الشهود وتحريات المباحث الجنائية إلى جانب تقرير الطب الشرعي بشأن محاولة هتك عرض المجني عليها، والتعدي عليها وتعريتها أمام المارة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 32415 ] نشر منذ 18 دقيقة

حسبي الله عليهم

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