السجن 10 سنوات لمتهمين بتعرية سيدة في الشارع
أصدرت محكمة مصرية، حكما بالسجن المشدد 10 سنوات، على 3 متهمين، في اتهامهم بالتعد على سيدة وتعريتها في الشارع أمام المارة.
وحدثت الواقعة، إثر مشاجرة بين أسرتين، قبطية وآخرى مسلمة، بسبب اكتشاف وجود علاقة بين ابن المجني عليها -قبطي-، وفتاة مسلمة، واندلعت على إثرها مشاجرات.
واستندت المحكمة إلى أقوال الشهود وتحريات المباحث الجنائية إلى جانب تقرير الطب الشرعي بشأن محاولة هتك عرض المجني عليها، والتعدي عليها وتعريتها أمام المارة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32415 ] نشر منذ 18 دقيقة
حسبي الله عليهم