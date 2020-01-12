السجن 10 سنوات لمتهمين بتعرية سيدة في الشارع

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة مصرية، حكما بالسجن المشدد 10 سنوات، على 3 متهمين، في اتهامهم بالتعد على سيدة وتعريتها في الشارع أمام المارة.

وحدثت الواقعة، إثر مشاجرة بين أسرتين، قبطية وآخرى مسلمة، بسبب اكتشاف وجود علاقة بين ابن المجني عليها -قبطي-، وفتاة مسلمة، واندلعت على إثرها مشاجرات.

واستندت المحكمة إلى أقوال الشهود وتحريات المباحث الجنائية إلى جانب تقرير الطب الشرعي بشأن محاولة هتك عرض المجني عليها، والتعدي عليها وتعريتها أمام المارة.