للمرة الأولى من نوعها..ترامب يغرد بالفارسية تأييدًا للمحتجين في إيران

واشنطن(صدى):

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، باللغة الفارسية، تأييدًا للمحتجين في إيران.

وقال ترامب في تغريدته: للشعب الإيراني الباسل الذي عانى لفترة طويلة، أؤيدكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي ستواصل دعمكم.

وتابع: يجب على حكومة إيران أن تسمح لجماعات حقوق الإنسان بمراقبة الحقائق على أرض الواقع، والإبلاغ عنها، بشأن الاحتجاجات المستمرة من قِبل الشعب الإيراني، لا يمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى للمتظاهرين المسالمين، ولا إغلاق الإنترنت، العالم يراقب.

وكان آلاف المتظاهرين في إيران قد طالبوا المرشد الإيراني بالرحيل، في أعقاب الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

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