فهد بن نافل يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد الفوز على الوحدة

ماجد محمد(صدى):

وجه فهد بن نافل رئيس الهلال رسالة للجماهير بعد فوز الزعيم على الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكتب رئيس الهلال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، قائلا:”شكرًا لجماهيرنا العظيمة التي ساندت الهلال بكل فعالية رغم برودة الطقس”.

وأضاف:” الهلال في الصدارة من جديد موقع طبيعي لـ كبير آسيا وبتكاتفنا خلال المرحلة المقبلة نفرح معًا”.

يذكر أن فريق الهلال فاز على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف لهدف، بالأمس على ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب) بالرياض.