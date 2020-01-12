بالفيديو والصور.. عود رابح صقر يصل إلى 900 ألف ريال في المزاد

أميرة خالد(صدى):

وصلت قيمة عود الفنان والملحن رابح صقر، في المزاد العلني المقام في حفله ” ليلة صقر الأغنية الخليجية ” المدشن من قبل الهيئة العامة للترفيه، مساء أمس السبت، إلى 900 ألف ريال.

وتقام ” ليلة صقر الأغنية الخليجية ” تكريماً لمسيرة حافلة بالنجاحات للفنان رابح صقر، على مسرح فنان العرب محمد عبده؛ حيث طرح آلة العود في مزاد علني خلال الحفل.

ويعد العود هو الآلة التي عزف بها أهم أعماله ومنها “أنت ملك”، و”النجم البعيد”، و”على كيفك”، و”الصمت”، كما عزف عليه أغنية للفنان عبدالمجيد عبدالله “والله فاضي” وغيرها من الأغاني الخالدة، والتي قدم بعضها خلال الحفل الكبير.

حشا لولا عشر خصك بها ربي عن الباقين

ابد ماكان من شافك تطيح الناس من عينه#ليلة_صقر_الاغنية_الخليجية#ليلة_الصقر#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/BRlw8UnLZR — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 11, 2020