نورة محمد: هناك برد يلامس الروح فكيف السبيل إلى أن تدفأ هذه الأرواح

أميرة خالد(صدى):

شاركت الإعلامية الشهيرة، نورة محمد الحقباني، متابعيها كلماتها المؤثرة عن فصل الشتاء وبرودته التي قد تؤذي الأجساد؛ لتربطه بالخواء الروحي الذي يصيب الأنفس ويجعلها تشعر ببرودة أشد وأقسى.

وكتبت نورة الحقباني، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏نرتدي الملابس الشتوية لتحمينا من برد الشتاء فشعور الجسد بالبرد أمر يجد الانسان له حل واضح في ارتداء الملابس ليحتمي منه ” .

وأضافت الإعلامية الشهيرة، مغردةً: ” ولكن هناك برد يلامس الروح ويشتكي منه البعض ،فكيف السبيل الى ان تدفأ هذه الأرواح التي تشتكي و التي قد يقتلها هذا الشعور ! أتمنى للجميع شتاء لايؤذي جسداً أو روحاً ” .