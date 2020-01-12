محاولة للحياة.. اليمنيون يتناسون الحروب المشتعلة بعروض الأزياء والفن (فيديو)

فهمي محمد(صدى):

تشتعل الأراضي اليمنية بالحروب المندلعة بها منذ عدة سنوات؛ حيث تتصارع عدة مليشيات على رأسها مليشيات الحوثي الإيرانية للسيطرة عليها والنيل من مقدرات اليمن وسلامة أراضيه وسلب ثرواته.

وعلى الرغم من هذه الحالة القاسية التي تضع اليمن على صفيح ساخن وتحبس أنفاس كل من يتواجد في تلك الرقعة من الأرض، ألا أن الشعب اليمني يحاول أن يمارس حياته بشكلٍ طبيعي متناسيًا الصراعات والقتلى من هنا وهناك المتساقطون كل يوم.

وفي الوقت الذي يتقاتل أناس، هناك فرق أخرى باليمن اختارت الفن والحفلات وعروض الأزياء لتقاوم الأحداث التي تجعل حياة أكثر سوداوية، وهؤلاء يرددون في دواخلهم أن ” على هذه الأرض ما يستحق الحياة “؛ فيما كشف مقطع فيديو، عن عرض أزياء يمني يخيل للناظر أنه لا ينتهي إلى تلك الرقعة المشتعلة من الأرض.