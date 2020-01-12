بالفيديو.. الظهور الأول لـ« عبدالكريم عبدالقادر»بعد الوعكة الصحية

خالد الظفيري(صدى):

طمأن الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر، جمهوره على حالته الصحية عقب إجراء عملية جراحية في القلب، بالأمس في لندن.

وظهر الفنان الكويتي في مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، لأول مرة بعد إجراء العملية الجراحية، يوجه رسالة لجمهوره، قائلا:”أحب أطمنكم خلصت العملية وأموري طيبة وكل شيء تمام“.

وعرض الفنان الكويتي هدية أكد أنها من الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت.

يذكر أن الفنان عبدالكريم عبدالقادر تعرض لوعكة صحية اضطرته إلى السفر ومواصلة العلاج في لندن.