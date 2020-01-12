 القحطاني يكشف عن إحصائية مثيرة للهلال بالدوري 

ماجد محمد(صدى):

علق الإعلامي والناقد الرياضي خالد القحطاني المعروف بميوله الهلالية على عودة الهلال للصدارة بعد الفوز على الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف القحطاني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:”الهلال يسجل 3 أهداف على الأقل في كل مباراة بالدوري”.

ولفت القحطاني:” هذه ليست من صيغة المبالغة هذا واقع الهلال اليوم الذي سجل 40 هدف من 13 مباراة بفارق 16 هدف عن أقرب أقوى هجوم له “الأهلي” الذي لعب 14 مباراة 40 هدف تفنن في تسجيلها 10 لاعبين”.

وكان فريق الهلال حقق فوزا ثمينا على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف لهدف، مساء اليوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب) بالرياض، ضمن الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.