الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها للمستفيدين بمركز بصوير والمراكز التابعه لفئة «الرجال»

فاطمه الرويلي(صدى):

تقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف خدماتها للمستفيدين من فئة الرجال في مركز صوير والمراكز التابعه لمدة يومين ابتداء من يوم الأحد الموافق 1441/5/24هـ خلال فترة الدوام الرسمي بمقر بلدية زلوم.

كما تقدم الوحدة المتنقله للأحوال المدينه خدماتها للمستفيدين في مقر بلدية صوير لمدة ثلاث ايام اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1441/5/26هـ حتى يوم الخميس الموافق 1441/5/28هـ .

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة،وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين.

خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».