أكثر من 100 مشارك في فعالية الهايكنج ضمن مهرجان المجاردة شتانا غير

محمد بن طحيطح(صدى):

أقامت اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة بالتعاون مع لجنة التنمية الإجتماعية وضمن فعاليات مهرجان المجاردة شتانا غير المسير الجبلي الذي انطلق صباح السبت 1441/ 5 / 16ھ بمركز خاط.

ونظمه فريق قمم السعودية وبمشاركة أكثر من ١٢٠ مشارك تم تسجيلهم من جميع مدن المملكة ومنها (مشاة تمنية، جوالة السعودية، القنفذة شدا، الخميس، النماص، تنومة، الطايف،بارق، جدة، الرحالة الدولي، الاعمال التطوعية، عبس، ثربان، القوز، ينبع، الباحة، أحد رفيدة).

حيث كان في استقبالهم في نقطة البداية رئيس مركز خاط علي بن ناصر الطارقي وعضو المجلس البلدي حسن حنفان حيث تم تنفيذ المسير على مرحلتين تم بينهما استراحة والتقاط الصور التذكارية وفي ختام المسير انتقل الجميع للمركز الحضاري لتناول واجب الضيافة وتكريم المشاركين.