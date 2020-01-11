اعتقال السفير البريطاني في إيران

طهران(صدى):

كشفت أنباء شبه مؤكدة، اليوم السبت، عن قيام السلطات الإيرانية باعتقال السفير البريطاني في طهران، بالقوة أثناء تصويره لبعض المسيرات الاحتجاجية.

وأكد مغردون إيرانيون عبر موقع التدوين الصغير تويتر، على مشاهدتهم لاحتجاز السفير البريطاني من قبل القوات الإيرانية، أثناء الاحتجاجات المندلعة ضد المرشد الإيراني علي خامئني.

وفي السياق نفسه، قال أحد المغردين، أن: ” الخبر صحيح ونشرته مواقع إيرانية مقربة من الحرس الثوري وكتبوا عن السفير إساءات أخلاقية غير لائقة لا يمكن أذكرها هنا “.