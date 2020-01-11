مقتل قيادي بارز في الحشد الشعبي بالعراق

بغداد(صدى):

لقى القيادي البارز في ميليشيات الحشد الشعبي في محافظة كربلاء وسط العراق طالب عباس علي الساعدي، آمر لواء كربلاء في المليشيات، حتفه على مسلحون مجهولون، اليوم السبت.

ولم يعرف حتى الآن من يقف وراء مقتله؛ حيث يأتي مقتل الساعدي بعد ساعات من تشييع جثماني صحافيين اغتيلا مساء الجمعة، برصاص مجهولين استهدف سيارتهما في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وحمّل مدافعون عن حرية الصحافة مسؤولية الاغتيال لـ ” الميليشيات ” ، حيث نشر أحد الصحفيين قبل مقتله، فيديو عبر صفحته على فيسبوك، تحدث فيه عن حملة اعتقالات تستهدف المتظاهرين الذين استأنفوا احتجاجاتهم الجمعة، مطالبين بوقف التدخل الإيراني في العراق، على غرار محافظات عدة.