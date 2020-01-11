أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة شقيقة حيدر المؤنس

الرياض(صدى):

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة المؤنس في وفاة شقيقة حيدر عبدالعزيز المؤنس مدير شرطة منطقة القصيم سابقًا إبان تولي سموه إمارة القصيم وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل الأمير الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة المؤنس عن شكرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.