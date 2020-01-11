« المطيويع » : الهلال عاد من مهمة عالمية ليسترد صدارة الدوري  

ماجد محمد(صدى):

علق الإعلامي الرياضي سلمان المطيويع على فوز نادي الهلال على ضيفه الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال المطيويع عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:” كان يا ما كان الهلال سابع الدوري عندما كان في مهمة عالمية.. عاد و سال شخبار الصدارة .. ما ردو عليه.. غضب و عندما يغضب الهلال تردد جماهيره صداره بس فتعود الأمور لطبيعتها.. (قصة قصيرة)”، مشيرا:”الهلال والوحدة مبروك للمدرج الفخم”.

وكان نادي الهلال تصدر جدول ترتيب الدوري بـ30 نقطة؛ فيما جاء الوحدة في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.